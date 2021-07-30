Четыре в одном и батл в стиле "ТикТока". На Алтае прошла серия детских праздников

"Ростелеком" в июле провёл серию семейных праздников "Дворики" в Барнауле и Бийске. Специалисты компании рассказали горожанам, как подготовить ребёнка к школе и с помощью каких цифровых услуг отдыхать и развлекаться всей семьей.

В Барнауле праздники прошли во дворах многоквартирных домов на улицах Балтийская, Сергея Семёнова и Антона Петрова. Часовую программу для детей вели ростовые куклы "Фиксики". Аниматоры развлекали детей играми и конкурсами. В Бийске, во дворах домов № 25 и 37 по улице Матросова, праздник прошёл в формате компьютерной игры Minecraft. Дети защищались от вирусов в виде агрессивных мобов – скоростного паука, моб-скилета и крипера, крафтили по рецептам, добывали камни и золото пиксельными кирками. Участникам праздника "Ростелеком" дарил рюкзачки, магниты, ручки и другие сувениры.

"Проводя дворовые праздники, мы стараемся использовать современные тренды в общении с детьми, быть с ними на одной волне. В этом году включили в программу танцевальный батл в стиле популярной у молодёжи социальной сети "ТикТок", – отметила ведущий специалист отдела продаж Алтайского филиала "Ростелекома" Полина Азмеева.

На мероприятиях работал мобильный офис компании, в котором бийчан и барнаульцев знакомили с популярными услугами и сервисами, консультировали по их установке и подключению. Горожанам предлагали единый пакет, в который включены четыре услуги – интернет, интерактивное ТВ, цифровой видеосервис Wink и мобильная связь. Пакетную линейку тарифов отличает скоростной домашний и безлимитный мобильный интернет, подключение для членов семьи до пяти SIM-карт и возможность снизить стоимость за счёт объёма выбранных услуг.

Специалисты предлагали оформить подписку на цифровой сервис "Лицей" до 31 августа и получить бесплатный доступ к услуге для второго ребёнка бесплатно до конца года. Любителей кинематографа на праздниках ждала новость: в августе Wink представит фильм режиссёра Ильи Найшуллера "Никто" в переводе Гоблина и продолжение российского хита "Бендер: Золото империи".

"Мы проводим "Дворики" уже 12 лет, с момента запуска скоростного интернета по технологии GPON, на базе которого предлагаем десятки популярных цифровых услуг и сервисов. Горожане могут выбрать пакет, в который входит домашний интернет до 100 Мбит/с, почти двести каналов "Интерактивного ТВ", тысяча бесплатных фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатре Wink, а также мобильная связь", – сообщил директор Алтайского филиала "Ростелекома" Сергей Лавренюк.

В августе "Ростелеком" планирует провести "Дворики" ещё раз в Барнауле и Бийске, а также впервые – в Горно-Алтайске.