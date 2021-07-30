Жители Алтайского края стали больше тратить на топливо для машин

Расходы жителей Алтайского края на топливо для машин за пять лет возросли, следует из опроса портала drom.ru.

Так, больше 4 тысяч рублей в месяц на заправку автомобиля в 2021 году тратят 68% опрошенных, в то время как годом ранее – 53%. По стране этот показатель ещё выше – 71%.

В целом траты на топливо в регионе распределились следующим образом: от 2 до 6 тысяч рублей – 48%, от 6 до 10 тысяч рублей – 27%, больше 10 тысяч рублей – 16%, менее 2 тысяч рублей – 5%.

Больше всех на заправку транспортных средств уходит у жителей Дальнего Востока. В регионе каждый пятый автолюбитель тратит на это более 10 тысяч рублей в месяц.

Самые экономные автолюбители – на Юге и в Приволжье. Водители этих регионов чаще других тратят на заправку авто до 4 тысяч рублей в месяц.

Опрос провели с 15 по 20 июля 2021 года. На вопросы ответили свыше 10 тысяч пользователей портала drom.ru.