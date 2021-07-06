Эксперты займутся повышением качества управления в Алтайском крае

Алтайское реготделение "Единой России" и эксперты обсудили ключевые положения, которые войдут в региональную предвыборную программу партии по направлению "Качество управления", сообщает пресс-служба партии. Ректор Алтайского госуниверситета Сергей Бочаров отметил, что команда учёных и экспертов будет опираться на цели национального развития, показатели, выработанные для оценки эффективности деятельности губернаторов и органов исполнительной власти субъектов, а также механизмы их реализации.

"Качественным управлением государственных структур будет достижение целей национального развития именно в увязке с показателями социально-экономического развития. "Единая Россия" — это партия большинства, которая должна найти рабочие инструменты, чтобы и на уровне муниципалитетов, и на уровне субъектов управление было действительно эффективным", — подчеркнул Бочаров.

Конкретные предложения от комиссии "Качества управления" будут касаться механизмов взаимодействия власти с гражданами, новых форм и методов государственного управления, борьбы с коррупцией, экспертизы документов, вопросов цифровизации и других.

В ближайшее время пройдут заседания остальных комиссий. К середине июля рабочая группа по подготовке региональной предвыборной программы партии на выборы в АКЗС представит проект инициатив, которые обсудят во время второго этапа региональной конференции. Напомним, всего члены рабочей группы разбили деятельность по разработке программы на 12 направлений: "Качество управления", "Культура", "Социальная защита", "Образование", "Сельское хозяйство", "Инфраструктура", "Здравоохранение", "Промышленность", "Бизнес", "Молодежная политика", "Экология", "Спорт".