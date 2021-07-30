На что обратить внимание при выборе транспортной компании при переезде?

Moving переводится с английского как переезд. Понятие включает в себя целый комплекс услуг по офисным, квартирным, дачным переездам, их организации. Такие услуги предоставляют мувинговые компании. Но у нас они называются проще – компании грузоперевозок. Суть от этого не меняется. Главное, выбрать надёжную службу по перевозке мебели и другого имущества.

Мувинг по-американски

Для граждан США переезд – обычное дело. Люди часто имеют не собственное, а арендное жилье, и меняют его, когда срок аренды подойдёт к концу. Либо уезжают в другой город, штат в поисках работы. Поэтому мувинг в США – высокодоходная и востребованная сфера, хотя тоже носит сезонный характер.

Здесь мувинг занимается не только переездами. Компании вывозят старую мебель и технику, доставляя её новым владельцам. Чем искать транспорт и сильных соседей, готовых помочь, проще заказать услуги грузового такси и ни о чём не беспокоиться. Впрочем, подобные услуги пользуются популярностью и на отечественном рынке.

Переезд по-русски

Удивительно, но даже во времена СССР существовали государственные трансагентства, оказывающие помощь в переездах между городами и даже странами. После люди надеялись в основном на свои силы: приглашали друзей на роль грузчиков, упаковывали вещи самостоятельно. Это всегда было хлопотно и часто небезопасно.

Сейчас рынок пестрит предложениями. Компании готовы предоставить "Газель" для грузоперевозки или другой транспорт нужной вместимости, любое количество грузчиков. Обеспечат даже сбор личных вещей и расстановку мебели на новом месте.

В пакет услуг компании по мувинговым грузоперевозкам входит обычно следующее:

бесплатная консультация перед переездом; составление предварительной сметы на выполнение заказа; определение сроков переезда; демонтаж мебели, упаковка и маркировка вещей; погрузо-разгрузочные операции; составление маршрута и перевозка; доставка имущества в помещение, распаковка, монтаж.

Также могут предложить страхование имущества на время его перевозки, охрану в пути и даже хранение на складе компании в течение некоторого времени. В договор можно включить все либо некоторые услуги.

Увы, на законодательном уровне ещё не разработаны документы на регламент сделок в сфере мувинга. Поэтому при выборе компании полагаться стоит на свои силы и отзывы клиентов. Но не спешите доверяться обычным транспортным фирмам, у них другие функции, и с офисными, квартирными переездами они имеют мало общего.