В России за сутки выявили 23,5 тысячи случаев COVID-19

В России за прошедшие сутки число подтверждённых случаев коронавируса выросло на 23 564 – до 6 242 066. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Наибольший прирост заразившихся наблюдается в Москве (+3481 человек за сутки), Санкт-Петербурге (+1916) и Московской области (+1453). В Алтайском крае выявили ещё 275 случаев ковида.

Выздоровели за весь период 5 588 848 человек, в том числе 20 485 – за последние сутки.

Скончались ещё 794 пациента с COVID-19. Всего в стране зарегистрировали 157 771 летальный случай.