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Новости

Собянин отменил обязательное ношение перчаток в общественных местах

, ИА "Амител"
Мэр Москвы объяснил решение улучшением эпидемической обстановки
Сергей Собянин / Фото: dmrealty.ru

Сергей Собянин / Фото: dmrealty.ru

В Москве отменили обязательное ношение перчаток в общественных местах. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, соответствующее решение принято в связи с улучшением эпидемической обстановки. Обязательная вакцинация помогла снизить заболеваемость в 2,2 раза, а количество госпитализаций – в 1,6 раза в сравнении с пиковыми значениями июня, констатировал градоначальник.

"В то же время использование масок для защиты органов дыхания по-прежнему остаётся обязательным, – уточнил Собянин в своём блоге. – Этот важнейший барьер на пути распространения вируса мы должны сохранить до тех пор, пока количество новых случаев заболевания не сократится до минимальных значений".

Мэр Москвы призвал всех жителей столицы, которые ещё не сделали прививку, не откладывать поход в ближайший пункт вакцинации.

Напомним, что ранее в Москве ввели обязательную вакцинацию для сотрудников сферы общественного питания. Кроме того, в ряд заведений перестали запускать людей, у которых нет прививки от коронавируса.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

30.07.2021 16:52
- гость -

А там кто-то носил перчатки???

30.07.2021 17:01
- гость -

В Англии маски отменили, снизилась заболеваемость ковидом.

30.07.2021 17:26
гость

Обязательная вакцинация помогла снизить заболеваемость в 2,2 раза

А у нас не помогла

30.07.2021 17:27
гость

В Англии 68 % вакцинировали, снизилась заболеваемость ковидом

30.07.2021 17:39
South

30.07.2021 16:52
- гость -
А там кто-то носил перчатки???
--------
На бумаге только.

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