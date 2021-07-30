Курс доллара опустился до четырёхнедельного минимума

В ходе торгов на Мосбирже курс доллара упал ниже 73 рублей. Это произошло впервые с 2 июля, а на минимуме стоимость достигла 72,981 рубля. Об этом свидетельствуют данные площадки.

После достижения минимума доллар скорректировался до 73 рублей. Курс евро также стал ниже – 86,65 рубля.

При этом основные российские фондовые индексы падают. Индекс Мосбиржи потерял 0,5%, а РТС – 0,35%.

Одной из причин роста рубля стало заседание ФРС США. Регулятор сохранил базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых и дал понять, что продолжит стимулирование экономики. На этом фоне инвесторы увеличили закупку рисковых активов, в том числе и российских.