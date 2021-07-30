Новые экспресс-тесты на алкоголь для водителей не покажут его количество

Экспресс-тесты на алкоголь для водителей могут выявить его наличие в организме, но не покажут точное количество. Об этом сообщил глава ГИБДД Михаил Черников.

"Такие экспресс-тесты станут одним из перспективных способов выявления нетрезвых водителей. В отличие от традиционных алкотестеров они сразу показывают наличие или отсутствие алкоголя в выдохе водителя, но без указания точного количества вещества", – сказал он в интервью "Российской газете".

Черников подчеркнул, что использовать их можно при проведении массовых проверок водителей на состояние опьянения. Тест занимает пару минут и водителю даже не нужно выходить из машины – достаточно просто приоткрыть окно.

"Тот, у кого выдох "чистый", сразу сможет продолжить движение и будет избавлен от необходимости проходить полноценную проверку с понятыми, видеофиксацией, оформлением документов. Очевидно, что это гораздо удобнее", – пояснил он.

При этом глава ГИБДД пояснил, что при обнаружении алкоголя у водителя его направят на освидетельствование. Применение средств позволит минимизировать временные затраты при общении водителей с сотрудниками полиции, что позволит предотвратить конфликтные ситуации.