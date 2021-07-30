Горящие туры. Лесные пожары бушуют рядом с популярными турецкими курортами

Генконсульство РФ в Анталье призывает быть готовыми к возможной эвакуации находящихся в пожароопасных регионах Турции россиян, пишет ТАСС. Природные пожары из-за аномальной жары вспыхнули в Анталье, Адане, Мерсине, Мугле, Османие, Мармарисе и Кайсери. Пострадали более 40 населённых пунктов. "Известия" со ссылкой телеканал NTV сообщают о четырёх погибших и более 180 пострадавших. 29 июля российские туристы, отдыхающие в Мармарисе, пожаловались в соцсетях на запах гари и отсутствие электричества. Многие выкладывают в Сети видео, на которых видно, как огонь полыхает прямо возле отелей.

В настоящее время площадь пожаров уменьшается, в тушении огня принимают участие в том числе 38 вертолётов, три самолёта и беспилотники. Лесные пожары в 21 провинции локализованы в результате работы с воздуха и с суши.