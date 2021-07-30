Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 30 июля

В Алтайском крае зафиксированы новые заразившиеся коронавирусом и ещё 20 смертей инфицированных. 773 тяжелобольных пациентов с COVID-19 в настоящее время лечат в регионе. О главном из темы "Коронавирус на Алтае" за 30 июля – в подборке amic.ru.
За минувшие сутки в Алтайском крае выявили 275 заболевших COVID-19, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с вирусом.
На Барнаул пришлись 96 инфицированных, на Рубцовск – 23, на Бийск – 21. Остальные распределились следующим образом: Алейск – 12, Славгород – 9, Заринск – 8, Камень-на-Оби – 7, Локтевский район – 6, Тюменцевский, Шипуновский районы – по 5 заболевших, Алейский, Змеиногорский, Калманский, Топчихинский районы – по 4 заболевших, Алтайский, Благовещенский, Каменский, Курьинский, Кулундинский, Михайловский, Рубцовский, Табунский, Третьяковский, Усть-Калманский, Целинный, Шелаболихинский районы – по 3 заболевших, Белокуриха, Завьяловский, Зональный, Ключевский, Краснощёковский, Новичихинский, Первомайский районы – по 2 заболевших, ЗАТО Сибирский, Новоалтайск, Баевский, Быстроистокский, Волчихинский, Мамонтовский, Павловский, Панкрушихинский, Петропавловский, Ребрихинский, Родинский, Смоленский, Тальменский, Троицкий, Угловский, Хабарский районы – по 1 заболевшему.
В Алтайском крае умерли ещё 20 пациентов, которым ранее диагностировали коронавирусную инфекцию, сообщает региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
Всего в регионе с начала пандемии скончались 3934 человека с коронавирусом, из них 2914 – от COVID-19.
773 пациента ковидных госпиталей Алтайского края на сегодняшний день находятся в тяжёлом состоянии, следует из информации оперативного штаба.
Около трети из них (237 человек) для поддержания жизни подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.
Общее число заболевших в регионе достигло 61 810 человек, выздоровевших – 48 936.
За весь период в регионе выявили 19 435 заражений COVID-19. При этом выздоровели 17 948 пациентов, в том числе 56 – за последние сутки.
Зарегистрирован один новый случая смерти. Всего в Горном Алтае скончались 307 человек с подтверждённым заболеванием.
Низкие темпы вакцинации среди работников туротрасли объясняются тем, что сезон в самом разгаре и у них попросту нет времени, чтобы поставить необходимые прививки, заявила вице-президент Алтайской региональной ассоциации туризма Александра Томашевич.
По её словам, "многие сейчас на маршрутах, на базах – вне населённых пунктов".
В Барнауле станет ещё на один пункт вакцинации больше. С 2 августа желающих поставить вакцину от коронавируса будут принимать в Диагностическом центре Алтайского края.
При себе нужно иметь паспорт, полис, СНИЛС и средства индивидуальной защиты. К прививке не допускают людей с признаками ОРВИ и несовершеннолетних.
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О деньгах
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О работе
- как правильно возвращаться на работу во время пандемии;
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О профилактике
- как правильно носить перчатки, чтобы не заразиться коронавирусом;
- как правильно носить маску и где именно она нужна;
- что делать, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией, и какие меры помогут существенно снизить риск заражения;
- как сделать медицинскую маску, если в аптеке нет;
- с какого возраста нужно носить медицинскую маску.
О вакцинации
- каким группам населения вакцинироваться обязательно и в какие сроки;
- нужно ли ставить вакцину от ковида беременным и детям;
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