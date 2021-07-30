Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 30 июля

У соседей

В Республике Алтай за минувшие сутки зафиксировали 56 случаев коронавируса.

За весь период в регионе выявили 19 435 заражений COVID-19. При этом выздоровели 17 948 пациентов, в том числе 56 – за последние сутки.

Зарегистрирован один новый случая смерти. Всего в Горном Алтае скончались 307 человек с подтверждённым заболеванием.