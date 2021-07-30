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Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 30 июля

, ИА "Амител"
Как обстоит эпидемическая обстановка с ковидом сегодня
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В Алтайском крае зафиксированы новые заразившиеся коронавирусом и ещё 20 смертей инфицированных. 773 тяжелобольных пациентов с COVID-19 в настоящее время лечат в регионе. О главном из темы "Коронавирус на Алтае" за 30 июля – в подборке amic.ru.

1
+275 заражённых в регионе

За минувшие сутки в Алтайском крае выявили 275 заболевших COVID-19, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с вирусом.

На Барнаул пришлись 96 инфицированных, на Рубцовск – 23, на Бийск – 21. Остальные распределились следующим образом: Алейск – 12, Славгород – 9, Заринск – 8, Камень-на-Оби – 7, Локтевский район – 6, Тюменцевский, Шипуновский районы – по 5 заболевших, Алейский, Змеиногорский, Калманский, Топчихинский районы – по 4 заболевших, Алтайский, Благовещенский, Каменский, Курьинский, Кулундинский, Михайловский, Рубцовский, Табунский, Третьяковский, Усть-Калманский, Целинный, Шелаболихинский районы – по 3 заболевших, Белокуриха, Завьяловский, Зональный, Ключевский, Краснощёковский, Новичихинский, Первомайский районы – по 2 заболевших, ЗАТО Сибирский, Новоалтайск, Баевский, Быстроистокский, Волчихинский, Мамонтовский, Павловский, Панкрушихинский, Петропавловский, Ребрихинский, Родинский, Смоленский, Тальменский, Троицкий, Угловский, Хабарский районы – по 1 заболевшему.

2
Новые летальные случаи

В Алтайском крае умерли ещё 20 пациентов, которым ранее диагностировали коронавирусную инфекцию, сообщает региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.

Всего в регионе с начала пандемии скончались 3934 человека с коронавирусом, из них 2914 – от COVID-19.

3
773 тяжелобольных

773 пациента ковидных госпиталей Алтайского края на сегодняшний день находятся в тяжёлом состоянии, следует из информации оперативного штаба.

Около трети из них (237 человек) для поддержания жизни подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

Общее число заболевших в регионе достигло 61 810 человек, выздоровевших – 48 936.

4
У соседей
В Республике Алтай за минувшие сутки зафиксировали 56 случаев коронавируса. 

За весь период в регионе выявили 19 435 заражений COVID-19. При этом выздоровели 17 948 пациентов, в том числе 56 – за последние сутки.

Зарегистрирован один новый случая смерти. Всего в Горном Алтае скончались 307 человек с подтверждённым заболеванием.

5
У работников туротрасли нет времени на вакцинацию

Низкие темпы вакцинации среди работников туротрасли объясняются тем, что сезон в самом разгаре и у них попросту нет времени, чтобы поставить необходимые прививки, заявила вице-президент Алтайской региональной ассоциации туризма Александра Томашевич.

По её словам, "многие сейчас на маршрутах, на базах – вне населённых пунктов".

6
Ещё один пункт вакцинации

В Барнауле станет ещё на один пункт вакцинации больше. С 2 августа желающих поставить вакцину от коронавируса будут принимать в Диагностическом центре Алтайского края. 

При себе нужно иметь паспорт, полис, СНИЛС и средства индивидуальной защиты. К прививке не допускают людей с признаками ОРВИ и несовершеннолетних.

7
В качестве информационной профилактики

Amic.ru ежедневно обновляет подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе, режиме самоизоляции, выплатах и многом другом.

Об ограничениях и возможностях

О деньгах

О работе

О профилактике

О вакцинации

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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