Ещё один российский финал состоится в теннисном миксте на Олимпиаде в Токио

На Олимпиаде в Токио состоится российский финал в теннисном миксте. На корте сойдутся пары Елены Весниной и Аслана Карацева против Анастасии Павлюченковой и Андрея Рублёва.

Первыми путёвку в решающий матч выиграли Веснина и Карацев, обыграв сербов, а следом за ними вышли Павлюченкова и Рублев, которые обыграли дуэт из Австралии.

Это первый случай, когда российские теннисисты вошли в финал микста.

Чуть ранее в финал вышел Карен Хачанов, который обыграл первую ракетку мира Новака Джоковича. Таким образом он также устроил российский финал за золото Олимпийских игр в Токио.