Настя Каменских показала горячие фото в бикини

Украинская певица Настя Каменских решила порадовать поклонников фотографиями в бикини. Исполнительница позировала на балконе в чёрном белье и выложила пикантные снимки на своей странице в Instagram.
"Пусть ваш день будет сегодня такой же медовый, как мой рассвет", – пожелала подписчикам Каменских.
Популярная исполнительница часто публикует на своей странице фотографии в купальниках, а иногда и без него. Ранее она показала подписчикам фото с курорта, на котором стоит под душем в мокром бикини.
В январе певица опубликовала видео, где она в очень короткой юбке танцует для подписчиков. Пользователям она предложила этот танец как вариант для поддержания тела в форме.
Комментарии
есть что показать - пусть показывает.
бис
а хто это?
у меня тоже такие труселя есть - классно смотрятся, только енк периодически из них выпадывает
отдайте ее замуж. а то нет денег на одежду и бриллианты