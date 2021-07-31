Настя Каменских показала горячие фото в бикини

Украинская певица Настя Каменских решила порадовать поклонников фотографиями в бикини. Исполнительница позировала на балконе в чёрном белье и выложила пикантные снимки на своей странице в Instagram.

"Пусть ваш день будет сегодня такой же медовый, как мой рассвет", – пожелала подписчикам Каменских.

Популярная исполнительница часто публикует на своей странице фотографии в купальниках, а иногда и без него. Ранее она показала подписчикам фото с курорта, на котором стоит под душем в мокром бикини.

В январе певица опубликовала видео, где она в очень короткой юбке танцует для подписчиков. Пользователям она предложила этот танец как вариант для поддержания тела в форме.