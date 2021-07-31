Водителей с серьёзными заболеваниями автоматически лишат прав

С марта 2022 года в России вступят в силу поправки в законодательство, которые упростят продление прав здоровым водителям, но лишат такой возможности тех, кто имеет серьёзные заболевания, при которых управление автомобилем противопоказано. Об этом сообщает "Коммерсант".
Система будет работать благодаря обмену данными между медучреждениями и Госавтоинспекцией. При выявлении опасного заболевания у водителя информация об этом в электронном виде тут же уйдёт в ГИБДД.
После этого правоохранители приостановят действие водительских прав на время "внеочередной проверки" здоровья водителя, и если диагноз подтвердится, его лишат удостоверения.
Если же заболевание не подтвердится, то ГИБДД восстановит действие прав, получив от медучреждения соответствующее электронное заключение.
Если же имеются ограничения к вождению, такие как разрешение управлять транспортом исключительно в очках, то водителю потребуется заменить удостоверение на права с соответствующей пометкой.
Комментарии
Вот тут то масть и попрёт!
а врачебная тайна?
При путинизме нет тайн. Да здравствует самое путинистическое пономандемическое путицарство!
Вот это подстава.
Можно ещё из больниц передавать информацию работодателю, чтобы он успевал избавиться от негодных..
негодяи- это психиатрия=там другие правила игры.
а водителей надо лечить вовремя-уволить ума много не надо.
Маразматики в Думе.
Бредятина. ГИБДД не хотят работать и не будут с сложившихся условиях.
А в медкарте пометка вакцинировался или нет 😈
с одной стороны не хочется, чтобы человек потерял сознание за рулем, а с другой - кто то в критической ситуации просто побоится обращаться за медпомощью
вот и увидели истинное лицо комментаторов на ресурсе. Мечтают выпустить на дороги психов, эпилептиков, наркоманов и прочих которым по правилам с советских времен запрещено управлять ТС категорически. Изменяется только порядок передачи сведений в ГИБДД.
А насчет очков вообще бред, т.к. при получении/замене ВУ указывается код, а также можно управлять в контактных линзах. Поражает уровень "журналистики" и комментариев.
это очередеой способ выбивания денег
Права нужно татушить, а на лишение направлять к хирургу
Тогда некоторые могут начать избегать обращаться за медицинской помощью — чтоб прав не лишили...
Мечтают выпустить на дороги психов, эпилептиков, наркоманов и прочих которым по правилам с советских времен запрещено управлять ТС категорически.
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Психов, эпилептиков и сейчас полно за рулем. Во времена СССР права получали ВСЕ и без затруднений и особых проверок.
Не правильно это. Нельзя больным водителям давай права изначально.
А то продадут за деньги всем, а потом выискивают у кого отобрать. Это не правильно.
Но и если чел поедил лет 5, то конечно его опять проверять надо по настоящему, а не в платной больничке.
а штрихкод, как хитману на затылке будут набивать?
Проверять нужно всех, но как это сделать? Это же коррупционное поле, а в России покупается ВСЕ. Необходим жесточайший контроль за выдачей медсправок, но это легко сказать, нежели сделать.
31.07.2021 11:53
- гость -
" Мечтают выпустить на дороги психов, эпилептиков, наркоманов и прочих ..."
А вот 90 % аварий - это выезд на "встречку" К какой категории отнести по вашему?!
Значит всех " торопыг" лишить прав по медотводу - психи!
Хотят вроде бы как лучше, а получится - как всегда.
31.07.2021 12:48
Во времена СССР права получали ВСЕ и без затруднений и особых проверок.
+++++++++++++++++++
Не пори чушь, ей больно, в СССР справку было купить намного труднее, а про отказ в допуске к управлению авто знаю не по наслышке, встречался на работе (у водителя дежурной машины был эпилептический припадок за рулем, а медкомиссии проходили редко). Да и стаж был испытательный два года и отметка в ВУ о запрете на работу по найму.
Как достали эти ЕГЭшники.
Еще раз читаем черным по русски - ВРАЧИ определяют можно или нет управлять ТС. Они эту информацию передают в ГИБДД, а уж потом ГИБДД автоматически приводит решение в исполнение. Но у большинства комментаторов с мозгами настолько плохо (или денюх хочется спасу нет), что они наводят тень на плетень.
И каждый читающий с аодительскими правами примерился к себе и задал вопрос: а что такого во мне есть нездорового, чтобы меня лишать прав? Ну не псих же я. Но нашлись же комментаторы, которые обвинили других, что они психи и неправильно тут рассуждают. Такие же у нас и врачи - из народа.
А вот 90 % аварий - это выезд на "встречку" К какой категории отнести по вашему?!
+++++++++++++++++
А по вашему? Обгон - самый опасный маневр, а, учетом количества ПРулек и интенсивности движения, да и количества "тормозов" (ТС еле плетущихся и тормозящих движение), он очень опасен. А кто считает, были при аварии медицинские факторы, кто их проверяет (правильно ли определяет водитель расстояние, какое у него давление, какое психическое состояние, пережил ли стресс), а потом все по одной строке - выезд на встречку, и да, в авариях в населенных пунктах участников больше, чем на трассах, так что ваши 90% ложь, а тяжесть это да от скорости.
ПЕРЕЧЕНЬ МЕДИЦИНСКИХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ К УПРАВЛЕНИЮ ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ
Наименование заболевания Код заболевания по МКБ-10 <*>
I. Психические расстройства и расстройства поведения
(при наличии хронических и затяжных психических расстройств с тяжелыми стойкими или часто обостряющимися болезненными проявлениями)
1. Органические, включая симптоматические, психические расстройства F00 - F09
2. Шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства F20 - F29
3. Расстройства настроения (аффективные расстройства) F30 - F39
4. Невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства F40 - F48
5. Расстройства личности и поведения в зрелом возрасте F60 - F69
6. Умственная отсталость F70 - F79
II. Психические расстройства и расстройства поведения, связанные
с употреблением психоактивных веществ (до прекращения диспансерного наблюдения в связи со стойкой ремиссией (выздоровлением)
7. Психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ F10 - F16, F18, F19
III. Болезни нервной системы
8. Эпилепсия G40
IV. Болезни глаза и его придаточного аппарата
9. Ахроматопсия H53.51
10. Слепота обоих глаз H54.0
<*> Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем (10-й пересмотр).
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 29 декабря 2014 г. N 1604
ПЕРЕЧЕНЬ МЕДИЦИНСКИХ ПОКАЗАНИЙ К УПРАВЛЕНИЮ ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ
(в ред. Постановления Правительства РФ от 03.08.2019 N 1021)
I. Медицинские показания к управлению транспортным средством с ручным управлением
1.Деформация стопы, значительно затрудняющая ее движение.
2.Укорочение нижней конечности более чем на 6 см (за исключением случаев, когда конечность не имеет дефектов костей, мягких тканей и суставов, объем движений сохранен, длина конечности от пяточной кости до середины большого вертела бедра составляет более 75 см).
2.1.Отсутствие нижней конечности или стопы. (в ред. Постановления Правительства РФ от 03.08.2019 N 1021)
3.Ампутационные к
Обгон - самый опасный маневр, а, учетом количества ПРулек и интенсивности движения, да и количества "тормозов" (ТС еле плетущихся и тормозящих движение), он очень опасен.
Обгон опасен на российских дорогах типа М-52 построенных при царе Горохе. А вместо расширения дорог царь щедро отпускает бабло на Сирию-дыныру-венесуэлу-бялорусию и пр. мертворожденные проекты, возникшие в воспаленном мозгу члена КПСС
31.07.2021 14:15 "И каждый читающий с аодительскими правами примерился к себе и задал вопрос: а что такого во мне есть нездорового, чтобы меня лишать прав? Ну не псих же я".
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И какой пункт из ПЕРЕЧНЯ МЕДИЦИНСКИХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ К УПРАВЛЕНИЮ ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ, ты примерил к себе? Явно не слепота обеих глаз))) А про то,что ты псих, заметь, не я это сказал))))
31.07.2021 14:29
Ух ты, огрызки впопузиционеры подтянулись/перекрасились. С медпоказаний и кровавой гэбни/гаишников перекинулись на КПСС, политику, Сирию. Откель будешь болезный? Не местный будешь, так почему болеешь за край? Знать бы пора, когда М-52 и остальные дороги переименовали, да и расширяют ее уже давно. От Граней Алтая до Б.Ключей заканчивают, осталось год-два, а остальной участок к границе с ГА к 2026 году обещают, хотя в России дорог немного побольше чем где-нибудь в Ойропе, даже в крае побольше и качеством получше чем кое-где. Ну разве только что с 404 сравнивать, там да,
ты псих, заметь, не я это сказал
Мне никто, кроме тебя этого не говорил, так как твоё заключение на мой первый коммент, появившийся здесь. Проще тебя обвинить в ненормальности, но ведь ты же считаешь себя умнее всех. Вот это и есть проявление того, что ты псих. Врачи не ошибаются в диагнозе
При выявлении опасного заболевания у водителя
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А список этих опасных заболеваний совпадает с нынешним Перечнем мед.противопоказаний к управлению ТС?
31.07.2021 14:54
- гость -
"А список этих опасных заболеваний совпадает с нынешним Перечнем мед.противопоказаний к управлению ТС?"
Отличный вопрос!
А список этих опасных заболеваний совпадает с нынешним Перечнем мед.противопоказаний к управлению ТС?
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Скопируйте название перечня и он вам даст ссылку на 2014 год. Была незначительная редакция в 2019.