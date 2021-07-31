Водителей с серьёзными заболеваниями автоматически лишат прав

С марта 2022 года в России вступят в силу поправки в законодательство, которые упростят продление прав здоровым водителям, но лишат такой возможности тех, кто имеет серьёзные заболевания, при которых управление автомобилем противопоказано. Об этом сообщает "Коммерсант".

Система будет работать благодаря обмену данными между медучреждениями и Госавтоинспекцией. При выявлении опасного заболевания у водителя информация об этом в электронном виде тут же уйдёт в ГИБДД.

После этого правоохранители приостановят действие водительских прав на время "внеочередной проверки" здоровья водителя, и если диагноз подтвердится, его лишат удостоверения.

Если же заболевание не подтвердится, то ГИБДД восстановит действие прав, получив от медучреждения соответствующее электронное заключение.

Если же имеются ограничения к вождению, такие как разрешение управлять транспортом исключительно в очках, то водителю потребуется заменить удостоверение на права с соответствующей пометкой.