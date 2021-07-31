23,8 тысячи случаев COVID-19 выявили в России за сутки

В России за прошедшие сутки число подтверждённых случаев коронавируса выросло на 23 807 – до 6 265 873. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Наибольший прирост заразившихся наблюдается в Москве (+3514 человека за сутки), Санкт-Петербурге (+1915) и Московской области (+1592). В Алтайском крае выявили ещё 279 случаев ковида.

Выздоровели за весь период 5 608 619 человек, в том числе 19 771 – за последние сутки.

Скончались ещё 792 пациента с COVID-19. Всего в стране зарегистрировали 158 563 летальных случая.