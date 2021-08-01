Эксперты назвали продукты, которые после нагревания наносят вред

Полезные продукты могут потерять свою пользу и даже нанести вред организму, если их нагревать перед потреблением, сообщает "МедикФорум".

В частности, речь идёт о некоторых зелёных овощах, грибах, картофеле, курице, свёкле и яйцах.

Так, сельдерей, шпинат и другие листовые овощи содержат немалое количество нитратов, которые становятся токсичными, если их повторно подвергнуть нагреванию. Канцерогены могут привести к образованию злокачественных опухолей и других заболеваний.

Например, шпинат содержит много железа. Греть его – значит, запустить процесс окисления. Это спровоцирует выбор опасных свободных радикалов.

Грибы содержат хитин, из-за которого все компоненты плохо усваиваются. А нагревание приводит к изменению структуры белка, как следствие, болям, вздутию живота. Особенно богаты таким белком белые грибы и трюфели.

Картофель при нагреве теряет свои полезные свойства и становится идеальным для размножения бактерий. Это, в свою очередь, негативно сказывается на состоянии здоровья пищеварительной системы.

Курицу также рекомендуют повторно не нагревать, независимо от способа её приготовления. Дело, как и с грибами, в белке. Поэтому лучше всего куриное мясо употреблять в бутербродах, салате и других блюдах, где оно может использоваться холодным.

Нагревание свёклы вызовет выброс нитритов и преобразование их в канцерогены. Поэтому её советуют потреблять в составе салатов или смузи.

Яйца при повторном нагревании становятся токсичными, провоцируя различные проблемы с желудочно-кишечным трактом.