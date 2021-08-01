Эксперт рассказал, как навсегда удалять данные со смартфона

Эксперт платформы НАФИ "Цифровой гражданин" Владимир Гриценко рассказал о том, как правильно удалять данные со смартфона. Его слова передаёт агентство "Прайм".

Гриценко отметил, что особенно внимательными нужно быть пользователям гаджетов на платформе Android. Здесь удалённые файлы можно восстановить при помощи специального ПО.

Перед тем как стирать данные с Android-смартфона, рекомендуется сделать резервную копию, а затем зашифровать данные из меню настроек.

На iPhone всё проще. Нужно удалить устройство из приложения "Локатор", выполнить сброс всех настроек с ликвидацией контента и убедиться, что устройство больше не числится за владельцем в iCloud.