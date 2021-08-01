Барнаулец разобрал чужой гараж и украл резину на дисках

44-летний житель Барнаула обратился в полицию и сообщил о том, что неизвестные украли из его гаража четыре зимних шины на литых дисках. Для этого злоумышленники разобрали кирпичную кладку расположенного рядом заброшенного гаража.

По подозрению в совершении преступления правоохранителями был задержан 39-летний житель краевой столицы. В ходе обыска по месту жительства у подозреваемого было изъято похищенное имущество. Мужчина дал признательные показания.

"Возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража, совершённая с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище", – рассказали в региональном главке МВД.