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Новости

24 пациента с коронавирусом скончались за сутки в Алтайском крае

, ИА "Амител"
С начала пандемии в регионе умер 3981 человек
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

За прошедшие сутки в Алтайском крае скончались 24 человека с подтверждённым коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Также за прошедшие сутки зафиксировано 276 новых случая заражения. 

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 62 365 человек. Выздоровели всего 49 095 человек (+ 71). Умер 3981 человек (+ 24).

По состоянию на 1 августа на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтверждённой коронавирусной инфекцией находятся 3257 человек. 

Кроме этого, 599 пациентов с рентгенологически подтверждённой вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 869, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 241.

Читайте также в сюжете: Третья волна пандемии
Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

1.08.2021 12:35
гость

Выздоровел 71. Учитывая что больше двухсот заражается уже месяц, возникает вопрос что с остальными зараженными? Они не выздоровели и не умерли, они так и ходят зараженные? Может сейчас повторные тесты не делают?

1.08.2021 14:01
- гость -

Вот и мне интересно? Только заражённые! По ходу нет тех кто выздоровел. Дебет с кредитом не сложить.

1.08.2021 14:26
- гость -

1.08.2021 14:01
- гость -

А читать внимательно не пробовали?

1.08.2021 16:12
- гость -

Какой возраст был у умерших? 78+ ?

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