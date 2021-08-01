24 пациента с коронавирусом скончались за сутки в Алтайском крае

За прошедшие сутки в Алтайском крае скончались 24 человека с подтверждённым коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Также за прошедшие сутки зафиксировано 276 новых случая заражения.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 62 365 человек. Выздоровели всего 49 095 человек (+ 71). Умер 3981 человек (+ 24).

По состоянию на 1 августа на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтверждённой коронавирусной инфекцией находятся 3257 человек.

Кроме этого, 599 пациентов с рентгенологически подтверждённой вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 869, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 241.