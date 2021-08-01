Число невыездных из-за долгов россиян выросло до 7,2 млн человек

Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев рассказал о том, что число невыездных из-за долгов россиян выросло до 7,2 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости.
Специалист пояснил, что речь идёт о людях, чья задолженность превышает 30 тысяч рублей, и при этом её не выплачивают более 90 дней.
Для того чтобы избежать неприятных ситуаций на границе, специалист рекомендует заранее проверить на сайте ФССП, есть ли у вас задолженности.
"Если ответ положительный, то необходимо в полном объёме погасить долг, уведомить об этом орган, наложивший запрет, и ждать около десяти рабочих дней, пока данные будут внесены в базу. Иногда время исключения из базы сокращается, но во избежание лишних рисков не стоит до последнего", – добавил Мехтиев.
Комментарии
Что-то большая доля получается, если разделить количество экономически активного населения на эту цифру
Вот это новость! Где комментаторы, что пешеходы нищеброды? А те кто на авто и с айфоном живут «в шоколаде»! Как надоела показуха среди всех народа, люди живите по потребностям а не напоказ, и долги ваши уменьшатся…
https://www.amic.ru/news/487116/#:~:text=%D1%87%D1%82%D0%BE%20%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%20%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B8%D0%B7-%D0%B7%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B2%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%D0%BD%20%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%20%D0%B4%D0%BE%207%2C2%20%D0%BC%D0%BB%D0%BD%20%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B9
число невыездных из-за долгов россиян выросло до 7,2 млн рублей (людей или человек)
Потопу что часть берет кредиты на всякую ненужную чушь
Может кто ответит зачем брать в кредит телефон за 110.000 тысяч при зарплате 23.000? Вещь жизненно необходима?