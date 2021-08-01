Число невыездных из-за долгов россиян выросло до 7,2 млн человек

Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев рассказал о том, что число невыездных из-за долгов россиян выросло до 7,2 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Специалист пояснил, что речь идёт о людях, чья задолженность превышает 30 тысяч рублей, и при этом её не выплачивают более 90 дней.

Для того чтобы избежать неприятных ситуаций на границе, специалист рекомендует заранее проверить на сайте ФССП, есть ли у вас задолженности.

"Если ответ положительный, то необходимо в полном объёме погасить долг, уведомить об этом орган, наложивший запрет, и ждать около десяти рабочих дней, пока данные будут внесены в базу. Иногда время исключения из базы сокращается, но во избежание лишних рисков не стоит до последнего", – добавил Мехтиев.