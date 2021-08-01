В России разработали уникальный воздухоочиститель для самолётов

Специалисты концерна "Радиоэлектронные технологии" госкорпорации "Ростех" разработали устройство, которое может очищать воздух в самолётах от вирусов. Об этом сообщает "Российская газета".

Новый прибор получил название "Тиокрафт VR1000 АЭРО". Устройство обладает почти 100% эффективностью и может очищать воздух от всех известных вирусов, включая коронавирус.

Технология обеззараживания была подтверждена соответствующими испытаниями. "Тиокрафт" отличают небольшие габариты и мобильность установки.

Специалисты отмечают, что применение устройства возможно как при полёте, так и при предполётной подготовке судна.