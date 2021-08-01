Владимир Путин посетил Коневский монастырь на Ладоге

Президент России Владимир Путин посетил Коневский монастырь, расположенный на острове Коневец в Ладожском озере. Об этом сообщает ТАСС.

Коневский мужской монастырь был построен в начале XIX века, но затем оказался почти разрушен. В 2016 году его посетил Владимир Путин. Президент поручил восстановить и основной храм, и скит Коневской иконы Божьей матери. Восстановление проводилось силами и средствами "Роснефти".

Во время повторного посещения монастыря Владимир Путин высоко оценил проделанную работу. По территории восстановленного монастыря он прогулялся с председателем правления "Роснефти" Игорем Сечиным.