Нарышкин предупредил о готовящихся провокациях во время выборов

Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил о подготовке провокаций на время выборов в сентябре 2021 года и президентских выборов в 2024 году. Об этом сообщает ТАСС.
В эфире YouTube-канала "Соловьев Live" он заявил, что "оппоненты готовятся вовсю".
Нарышкин также заявил, что Россия обладает информацией о том, "по каким точкам будут действовать, по каким точкам будут бить".
"Об этом известно нашим соответствующим структурам, в том числе благодаря нашей деятельности", – сказал Нарышкин.
Ранее президент США Джо Байден заявил о "вмешательстве" России в предстоящие выборы в конгресс, которые пройдут в 2022 году, "распространяя дезинформацию".
Комментарии
Пеньки в звездно-полосатый красят? Доверие к процедуре выборов равно нулю
Интересно, если я завтра выкрикну в окно, что, мол, "все вдвшники ....сы и не зря их береты - голубые", то могу ли я потом со всей ответственностью заявлять, что когда выйду из дома то меня побьют?