Нарышкин предупредил о готовящихся провокациях во время выборов

Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил о подготовке провокаций на время выборов в сентябре 2021 года и президентских выборов в 2024 году. Об этом сообщает ТАСС.

В эфире YouTube-канала "Соловьев Live" он заявил, что "оппоненты готовятся вовсю".

Нарышкин также заявил, что Россия обладает информацией о том, "по каким точкам будут действовать, по каким точкам будут бить".

"Об этом известно нашим соответствующим структурам, в том числе благодаря нашей деятельности", – сказал Нарышкин.

Ранее президент США Джо Байден заявил о "вмешательстве" России в предстоящие выборы в конгресс, которые пройдут в 2022 году, "распространяя дезинформацию".