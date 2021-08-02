Учёные рассказали, что нужно делать, чтобы лучше запоминать сны

Учёные Университета Аделаиды выяснили, что витамин группы В способствует успешному запоминанию снов. Об этом сообщает "МедикФорум".

В ходе эксперимента добровольцы перед сном употребляли 240 мг витамина В6. Спустя неделю испытуемые заявили, что стали чаще запоминать сны и могли вспомнить больше деталей. Объяснить влияние витамина на запоминание сновидений учёные пока не смогли.

Витамин В6 человек может получать, употребляя бананы, авокадо, шпинат, картофель. Среди продуктов животного происхождения он содержится в молоке, сыре, яйцах, красном мясе, печени и рыбе.