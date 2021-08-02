Собянин подсчитал ущерб, который пандемия нанесла Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что "цена" пандемии для Москвы составила примерно 600 миллиардов рублей.

"Мы недополучили 200-250 миллиардов рублей доходов за прошлый год. И за полтора года израсходовали ещё где-то 350 миллиардов на борьбу с ковидом: лечение, социальную поддержку и помощь бизнесу", – заявил Собянин в беседе с журналистами РБК.

Он также рассказал, что городские власти не планируют проводить массовых проверок по обязательным планам вакцинации работников на предприятиях. Собянин уверен в том, что поставленной цели – 60% вакцинированных – им удалось добиться и без подобных тотальных проверок.