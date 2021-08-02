Барнаульцам напомнили о возможности бесплатного подключения к газу

В мэрии барнаульцам напомнили о возможности подачи заявления на догазификацию. В соответствии с графиком специалисты приедут к вам и проведут все необходимые работы.

"Подать заявление можно в клиентском центре ООО "Газпром газораспределение Барнаул" по адресу: пр. Социалистический, 24. К заявлению необходимо приложить правоустанавливающие документы на объект капитального строительства (индивидуальный жилой дом) и земельный участок, который предстоит газифицировать, копию паспорта (главная страница и прописка). Также документы для включения в график социальной газификации можно направить на электронную почту office@altaigazprom.ru", – сказано в сообщении.

Глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов уточнил правила участия в бесплатном проведении газа до участка. По его словам, критерием будет не площадь дома, а максимальный часовой расход газа, допустимая норма которого составляет 7 кубического метра в час.