"Русское Радио" запустило акцию #ГимнПобедителямНаРусском в поддержку сборной России

"Русское Радио" вместе с миллионами слушателей поддерживает нашу сборную, желает ей побед и запускает самую спортивную и мотивирующую акцию #ГимнПобедителямНаРусском.

Каждый день, в честь каждого российского спортсмена, который завоевал золотую медаль, и для болельщиков – слушателей "Русского Радио" в программе "Стол заказов" в федеральном и в региональном эфире звучит гимн России. Это знак поддержки от программной редакции и ведущих одной из крупнейших радиостанций для наших спортсменов.

Напомним, что 23 июля в Токио стартовали XXXII Олимпийские игры. По решению МОК, начиная с Олимпиады в Пхёнчхане, российские спортсмены выступают в нейтральном статусе. Теперь они представляют Олимпийский комитет России – это значит, что использовать в качестве названия команды могут только англоязычную аббревиатуру – ROC, а не её расшифровку. На флаге – эмблема ОКР, без надписи "Олимпийский комитет России", но с сохранением цветов флага.

Слушать "Русское Радио" Барнаул можно на частоте 105.4 FM и также онлайн на fmprod.ru.

Стол заказов на "Русском Радио Барнаул"

Телефон прямого эфира: +7 (3852) 27-18-13

Выходы: с 18 до 19 по будням и выходным