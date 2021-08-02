Россияне стали чаще брать ипотеку

Ипотечное кредитование стало одной из сфер, которая получила дополнительный импульс развития во время пандемии. По всей России за пять месяцев 2021 года выдали на 45% больше кредитов, чем в аналогичный период прошлого года, сообщает РИА Новости.

Алтайский край в рейтинге ипотечного кредитования занял 21-ю строчку. На 1000 человек работоспособного населения в регионе выдается 31,3 кредита. В сравнении с прошлым годом количество выдаваемых займов выросло на 35,8%, а средний размер в крае составляет 1,94 млн рублей.

В первой пятёрке рейтинга расположились ХМАО, ЯНАО, Тюменская и Новосибирская области, а также Чувашская Республика.

Замыкают список Крым, Дагестан и Ингушетия.

Ранее сообщалось, что спрос на программу льготой ипотеки резко "просел" в Барнауле. Риелторы говорят, что сейчас жители города, которые планируют приобрести новостройки, чаще оформляют кредит без государственного субсидирования. Другие покупатели вообще отказываются от "долёвок" и уходят на вторичный рынок. По мнению экспертов, "погубили" льготную программу новые условия выдачи кредитов, которые заработали с 1 июля, а также рост цен на жильё.