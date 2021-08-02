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Новости

Адмирал НАТО рассказал о возможном ударе по российским кораблям

, ИА "Амител"
Военный заявил о провокациях
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Роберт Берк рассказал о том, при каких условиях силы НАТО выстрелят по российским кораблям. Об этом сообщает РИА Новости.

Берк отметил, что в случае если вражеский самолёт пролетает рядом с судном, его капитан самостоятельно решает, открывать огонь или нет.

"Можно утверждать, что они провоцируют нас на то, чтобы мы нанесли удар первыми. Мы не собираемся делать это первыми без провокации, но при этом я не собираюсь требовать от своих командиров принимать первый удар в челюсть", – сказал военный.

Он уточнил, что чаще всего взаимодействия российских и американских кораблей в Чёрном море безопасны и профессиональны. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

2.08.2021 11:12
гость

они провоцируют нас на то, чтобы мы нанесли удар первыми

А вы приплываете из США зачем? Может чтобы спровоцировать? Очень похоже, что скоро это случится

2.08.2021 11:13
гость

Очень похоже, что скоро это случится

Если это случится у нас в стране могут начаться разборки по законам военного времени

2.08.2021 12:19
krash

вспомнилось видео, когда наши истребители над пендосским кораблем пролетели, как потом показывали, что их лечили от полученного шока и моральной травмы. Слабенькие они. Сцыкуны)

2.08.2021 14:30
- гость -

Жаль, что сейчас у России нет таких кораблей, над которыми пролетали бы американские самолёты, как это они делали над советскими кораблями.

2.08.2021 15:44
гость

убереги,Господь,нас от этой беды...

2.08.2021 16:32
- гость -

Памперсами запаслись смелые натовские адмиралы

2.08.2021 17:21
- гость -

Как всегда, храбрый пиндосский генерал из Брусэля советует капитанам самим решать сбивать русский самолёт или нет. А капитан понимает, что в случае чего пойдёт на дно в течение нескольких минут. Хочется посоветовать генералу на ночь закрывать форточку, ибо Путин ясно сказал, что удары будут наноситься по местам принятия решений. Глядишь, калибр залетит.

2.08.2021 17:38
на 17.21

ибо Путин ясно сказал, что удары будут наноситься по местам принятия решений.


диванные генералы-блоходавы пошли в бой на Вашингтон

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