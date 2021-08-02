Адмирал НАТО рассказал о возможном ударе по российским кораблям

Командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Роберт Берк рассказал о том, при каких условиях силы НАТО выстрелят по российским кораблям. Об этом сообщает РИА Новости.
Берк отметил, что в случае если вражеский самолёт пролетает рядом с судном, его капитан самостоятельно решает, открывать огонь или нет.
"Можно утверждать, что они провоцируют нас на то, чтобы мы нанесли удар первыми. Мы не собираемся делать это первыми без провокации, но при этом я не собираюсь требовать от своих командиров принимать первый удар в челюсть", – сказал военный.
Он уточнил, что чаще всего взаимодействия российских и американских кораблей в Чёрном море безопасны и профессиональны.
Комментарии
они провоцируют нас на то, чтобы мы нанесли удар первыми
А вы приплываете из США зачем? Может чтобы спровоцировать? Очень похоже, что скоро это случится
Очень похоже, что скоро это случится
Если это случится у нас в стране могут начаться разборки по законам военного времени
вспомнилось видео, когда наши истребители над пендосским кораблем пролетели, как потом показывали, что их лечили от полученного шока и моральной травмы. Слабенькие они. Сцыкуны)
Жаль, что сейчас у России нет таких кораблей, над которыми пролетали бы американские самолёты, как это они делали над советскими кораблями.
убереги,Господь,нас от этой беды...
Памперсами запаслись смелые натовские адмиралы
Как всегда, храбрый пиндосский генерал из Брусэля советует капитанам самим решать сбивать русский самолёт или нет. А капитан понимает, что в случае чего пойдёт на дно в течение нескольких минут. Хочется посоветовать генералу на ночь закрывать форточку, ибо Путин ясно сказал, что удары будут наноситься по местам принятия решений. Глядишь, калибр залетит.
ибо Путин ясно сказал, что удары будут наноситься по местам принятия решений.
диванные генералы-блоходавы пошли в бой на Вашингтон