Адмирал НАТО рассказал о возможном ударе по российским кораблям

Командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Роберт Берк рассказал о том, при каких условиях силы НАТО выстрелят по российским кораблям. Об этом сообщает РИА Новости.

Берк отметил, что в случае если вражеский самолёт пролетает рядом с судном, его капитан самостоятельно решает, открывать огонь или нет.

"Можно утверждать, что они провоцируют нас на то, чтобы мы нанесли удар первыми. Мы не собираемся делать это первыми без провокации, но при этом я не собираюсь требовать от своих командиров принимать первый удар в челюсть", – сказал военный.

Он уточнил, что чаще всего взаимодействия российских и американских кораблей в Чёрном море безопасны и профессиональны.