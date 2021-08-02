Три жителя Алтайского края понесли уголовное наказание за кражу газа

С начала 2021 года три жителя Алтайского края понесли уголовное наказание за нелегальное пользование газом. Ещё девять нарушителей закона привлечены к административной ответственности за самовольное подключение к газопроводам, сообщила пресс-служба регионального поставщика природного газа.

Всего в текущем году сотрудники алтайского филиала "Газпром межрегионгаз Новосибирск" выявили 14 фактов несанкционированного потребления газа. Ущерб, причинённый поставщику, превысил 635 тыс. рублей. Все незаконные врезки устранены, материалы направлены в правоохранительные органы, говорится в сообщении.

"Самовольное вмешательство в систему газоснабжения может привести к утечке газа, пожару, взрыву. Граждане рискуют не только собственной жизнью, своим здоровьем и имуществом, но и безопасностью соседей", – рассказала начальник отдела по работе с социально значимой категорией потребителей "ООО "Газпром межрегионгаз Новосибирск" филиал в Алтайском крае" Надежда Рогова.

Напомним, что за несанкционированные врезки в газовые сети и незаконное потребление газа предусмотрены административные штрафы (ст. 7.19 КоАП РФ) и уголовная ответственность (ст. 158 УК РФ). Тем, кто ранее был привлечён к административной ответственности по ст. 7.19 КоАП, за повторное самовольное подключение к газовым сетям грозит уголовная ответственность по ст. 215.3 УК РФ (до восьми лет лишения свободы).

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Помимо административного или уголовного наказания, нарушители обязаны возместить причинённый поставщику газа ущерб и оплатить расходы газораспределительной организации на проведение работ по ликвидации несанкционированного подключения.