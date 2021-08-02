Аренда жилья подорожала в России

Средняя стоимость долгосрочной аренды квартир в России начала расти. Эксперты отмечают, что пока динамика незначительная, пишет "Коммерсант".

По информации сервиса ЦИАН, средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в 16 крупнейших российских городах в начале августа составила 16,5 тысячи рублей в месяц, двухкомнатной – 22,4 тысячи рублей, что выше на 0,4% и 0,3% соответственно, чем месяцем ранее. Похожие данные приводят и другие сервисы недвижимости.

Аренда однокомнатных квартир больше всего подорожала в Новосибирске и Омске, а "двушки" заметнее других выросли в цене в Перми.