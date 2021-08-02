МОК не нашёл положительных допинг-тестов у российских олимпийцев

Директор по коммуникациям МОК Марк Адамс завил, что комитет не видит положительных допинг-тестов у российских спортсменов. Об этом сообщает РИА Новости.

"Международный орган по тестированию (ITA) должен этим заниматься, они сказали, что провели самую масштабную программу тестирования в истории Игр. 85% рекомендаций были выполнены Россией, и на этих Играх мы не видим положительных допинг-тестов. ВФЛА (Всероссийская федерация лёгкой атлетики), кажется, много что делает, как и ITA", – сказал Адамс.

Ранее глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт потребовал обнародовать результаты допинг-тестов российских спортсменов. Он считает, что россиян недостаточно наказали.