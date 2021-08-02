МОК не нашёл положительных допинг-тестов у российских олимпийцев

Директор по коммуникациям МОК Марк Адамс завил, что комитет не видит положительных допинг-тестов у российских спортсменов. Об этом сообщает РИА Новости.
"Международный орган по тестированию (ITA) должен этим заниматься, они сказали, что провели самую масштабную программу тестирования в истории Игр. 85% рекомендаций были выполнены Россией, и на этих Играх мы не видим положительных допинг-тестов. ВФЛА (Всероссийская федерация лёгкой атлетики), кажется, много что делает, как и ITA", – сказал Адамс.
Ранее глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт потребовал обнародовать результаты допинг-тестов российских спортсменов. Он считает, что россиян недостаточно наказали.
Комментарии
Марк Адамс завил, что комитет не видит положительных допинг-тестов у российских спортсменов
Может купили Адамса? Иначе, разрыв шаблона
Встали на путь исправления
Они просто в ночь перед соревнованием не давали спать нашим спорсменам от слова вообще. И то что с утра неспавшие наши девочки и мальчики берут олимпийские награды это сила, сила духа и сила воли.
А вот некоторые американки отказываются бороться даже выспавшись, ведь им таблеточку не разрешили ввести в японию
У наших всегда один путь был, рвать напичканых высокотехнологичными препаратами наноспортсменов. Хоть под мельдонием, хоть без него. Наши даже без дополнительных стимуляторов конкурируют с напичкаными современной еще не запрещенной и не выявляющейся химией биороботами
спортсмены выступают в нейтральном статусе. Теперь они представляюспортсмены выступают в нейтральном статусе. Теперь они представляют Олимпийский комитет
Так-что нащывайте вещи правильно своими именами. Спортсмены ИЗ россии. Они просто представители олимпийского комитета, без флага, без гимна ... Когда спорт был просто - спортивные созтязания вне политики и иной грязи., сейчас спортивные мероприятия это и бизнес и политика.
2.08.2021 12:41
гость
стрихнин ужо не популярен?