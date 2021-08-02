Мишустин утвердил президентские выплаты школьникам с 2 августа

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о выплате 10 тысяч рублей родителям школьников с 2 августа. Об этом сообщили в пресс-службе кабинета министров.

"Мы планировали провести выплату 16 августа, но технически всё готово к тому, чтобы сделать это раньше", – сказал премьер-министр.

Мишустин добавил, что выплату на подготовку к школе получат родители более 20 млн детей в возрасте от 6 до 18 лет.

Отмечается, что портал госуслуг ещё в начале июля разослал уведомления 12,5 млн родителей, имеющих право на получение выплаты. Такие письма получили люди, которые ранее использовали сервисы портала. Эти уведомления содержали ссылку на уже предзаполненное заявление – пользователю оставалось проверить корректность введённых данных и подтвердить отправку заявления в ПФР. Те, кто не получил уведомление, могут заполнить заявление на "Госуслугах" самостоятельно.

Напомним, что изначально планировалось, что пособия семьи получат 16 августа. Но позднее Владимир Путин распорядился перенести срок выплат на две недели раньше – с 2 августа.