Мишустин утвердил президентские выплаты школьникам с 2 августа

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о выплате 10 тысяч рублей родителям школьников с 2 августа. Об этом сообщили в пресс-службе кабинета министров.
"Мы планировали провести выплату 16 августа, но технически всё готово к тому, чтобы сделать это раньше", – сказал премьер-министр.
Мишустин добавил, что выплату на подготовку к школе получат родители более 20 млн детей в возрасте от 6 до 18 лет.
Отмечается, что портал госуслуг ещё в начале июля разослал уведомления 12,5 млн родителей, имеющих право на получение выплаты. Такие письма получили люди, которые ранее использовали сервисы портала. Эти уведомления содержали ссылку на уже предзаполненное заявление – пользователю оставалось проверить корректность введённых данных и подтвердить отправку заявления в ПФР. Те, кто не получил уведомление, могут заполнить заявление на "Госуслугах" самостоятельно.
Напомним, что изначально планировалось, что пособия семьи получат 16 августа. Но позднее Владимир Путин распорядился перенести срок выплат на две недели раньше – с 2 августа.
Комментарии
Но ведь продавцы школьных товаров теперь могут взвинтить цены. Типа "раз вам по 10'000 выдали — значит вы теперь и дороже готовальню и форму сможете купить"
уже пришли
Сеголня в 9.01 прилетели денежки
Утром сегодня уже пришли деньги на ребенка.
А голосовать - то за денежки пойдёте? Или почихать..
2.08.2021 14:16
Гость
А голосовать - то за денежки пойдёте? Или почихать..
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Тебе не дали денежек? Обидно и хочется повонять?
14 :16, а мы вырастили без подачек, нас не подкупали. А вам хоть сколько дай - всё мало и всё плохо. Голосовать всё равно не пойдёте...А многие просто пропьют. А кто не работает или в чёрную - им за что давать, кто им заработал. Сам воняешь фу.....