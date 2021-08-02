Политическая активность россиян снизилась до минимума за 17 лет

В 2021 году об участии в выборах заявили только 22% россиян, в то время как в 2004 голосующих было 55%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование ВЦИОМ.

Исследователи отмечают, что показатели политической активности населения снижались постоянно: до 32% в 2006 году и 27% в 2011-м.

Отмечается также, что за 17 лет снизился уровень людей, которые проводили избирательные кампании – с 8% до 6%, и тех, кто участвовал в митингах и пикетах, – с 5% до 3%.

Кроме того, в 2021 году снизилось число респондентов, которые признались в том, что вообще никогда не принимали участие в общественной жизни: 61% в 2011 году при 45% в 2021 году.