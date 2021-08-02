Политическая активность россиян снизилась до минимума за 17 лет

В 2021 году об участии в выборах заявили только 22% россиян, в то время как в 2004 голосующих было 55%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование ВЦИОМ.
Исследователи отмечают, что показатели политической активности населения снижались постоянно: до 32% в 2006 году и 27% в 2011-м.
Отмечается также, что за 17 лет снизился уровень людей, которые проводили избирательные кампании – с 8% до 6%, и тех, кто участвовал в митингах и пикетах, – с 5% до 3%.
Кроме того, в 2021 году снизилось число респондентов, которые признались в том, что вообще никогда не принимали участие в общественной жизни: 61% в 2011 году при 45% в 2021 году.
Комментарии
ленивые граждане любящие говорить "от меня ничего не зависит"
Ну и этого достаточно, чтобы ЕР на выборах прокатить. А если еще больше придут, тогда у них вообще без шансов, только на подтасовки надежда
Ну так на то и была направлена дрессура. Внушить чувство беспомощности и апатии.
вранье! это специально взбросы делают, что бы люди верили в свою беспомощность. Все на выборы, пусть люди решат как им дальше жить и с какими депутатами
Обязательно пойду на выборы, пока их не объявили экстремизмом.
Многие знакомые, которые много лет не ходили на выборы, в этот раз пойдут, что бы проголосовать против "Единой России"! Эта партия себя полностью опозорила в глазах многих людей!
обязательно надо идти, даже если не веришь