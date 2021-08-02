"Образцовые" небоскрёбы. Высотный ЖК построят в квартале за "Сити-Центром"

Компания "Союз" построит на ул. Партизанской 25-этажный жилой комплекс с подземной парковкой и детским садом. Девелопер представил проект ЖК ещё в марте 2021 года, однако эксперты градостроительного совета нашли в нём множество ошибок и "забраковали" эскизы. Более трёх месяцев ушло у компании, чтобы доработать проект и повторно представить его комиссии.
ЖК-образец
Главная претензия, из-за которой проект не согласовали на градсовете 25 марта, была высота одной из "свечек" ЖК. Архитекторы сделали её 83-метровой, хотя норматив для Барнаула (прописан в генплане) 75 метров. В апреле компания "Главалтайстрой" (входит в ГК "Союз") подала заявление в мэрию, чтобы согласовать этажность вопреки генплану, однако получила отказ.
Также экспертов градсовета не устроила "многолюдность" ЖК (в нём запроектировано 257 квартир) и неясные перспективы застройки квартала частного сектора, где находятся "свечки".
На градсовете, который прошёл 30 июля, авторы представили проект планировки микрорайона в границах улиц Партизанской, Анатолия, переулков Ядринцева и Циолковского. В квартале, по замыслу архитекторов, можно построить ещё шесть многоквартирных домов, а также школу и детский сад.
Архитекторы учли пожелания экспертов и "сжали" ЖК на ул. Партизанской, 175: теперь он рассчитан на 246 квартир. Кроме того, авторы уточнили все нормативные показатели по количеству парковочных мест, озеленению. По мнению комиссии, проект "Союза" – один из лучших за последние годы.
"Вчера на градостроительном совете рассмотрели и единогласно согласовали вопрос – строительство жилого здания ул. Партизанская 175. Пожалуй, за последние год-полтора – это самый качественно проработанный эскизный проект дома и проект планировки квартала. Качество представленных эскизных материалов может быть принято за образец для будущих докладчиков", – отметил в своём аккаунте на Facebook депутат Барнаульской гордумы Евгений Носенко.
Получив ободрение градсовета, застройщик должен разработать детальный проект ЖК (комиссии представляют лишь эскизы). После того как проект пройдёт экспертизу, "Союз" может обратиться в мэрию за получением разрешения на строительство.
Участок, где возведут ЖК, уже готов к работам: девелопер занимался его благоустройством с начала 2020 года.
Каким будет ЖК?
Две "свечки" ЖК будут разной высоты: по 18 и 25 этажей. В "небоскрёбах", по предварительным расчётам, будут проживать 627 человек. На первых этажах домов предусмотрены холлы с детскими игровыми зонами.
Особенность проекта в том, что два дома объединены одноэтажной пристройкой. Там планируют разместить офисные помещения (под них отдадут и первые этажи "свечек"), магазины и другие коммерческие объекты.
Общее количество парковочных мест для жителей и гостей ЖК – 194, из которых 182, согласно проекту, запроектированы в двухуровневом подземном паркинге под домом, остальные – вдоль улиц.
Комментарии
25 этажей! Молодцы! Вперёд к новым высотам!
Так его уже практически построили
Получив ободрение градсовета, застройщик должен разработать детальный проект ЖК (комиссии представляют лишь эскизы). После того как проект пройдёт экспертизу, "Союз" может обратиться в мэрию за получением разрешения на строительство.
Стройка уже полным ходом идет. Видимо, никаких разрешений не требуется..
Если в доме много этажей
В случае пожара — как эвакуировать жителей верхних этажей?
Если лифт сломается — жителям пешком вверх-вниз по 18-20+ этажей маршировать?
Если землетрясение (а во время землетрясения лифтом пользоваться нельзя) — как жителям молниеносно покинуть здание?
Если в одной квартире ремонт трубы — 24 остальных без воды будут сидеть?
Отвратительно.
1 чел и 2 машины, это проект наполняемости улицы в 3 часа ночи?)))))
конечно,много и это хорошо-а если землетресение ?-куда бежать?
Общее количество парковочных мест для жителей и гостей ЖК – 194, из которых 182, согласно проекту, запроектированы в двухуровневом подземном паркинге под домом, остальные – вдоль улиц.
12 парковочных мест на улице на две свечки с офисными помещениями. Удачи будущим жильцам!
2.08.2021 15:47
гость
Если в подъезде под 100 квартир, и из каждой жильцы выбегут на лестницу, оперативно выбежать из здания и отбежать на безопасное расстояние становится проблематично
Все эти подземные паркинги всегда стоят полупустые. Хозяевам лениво туда ходить и машины ставят во дворе.
Гарлем 30-х годов
Гарлем 30-х годов
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Гарлем ладно, но там же экология крайне плохая - все синее от смога. И летом, а зимой ещё больше. Кто там квартиру покупать будет? Деревенские?