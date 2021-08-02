На дорогах России появится новый знак

С 1 сентября 2021 года в России перестанет действовать знак "Фотовидеофиксация". Об этом сообщили в ГИБДД.

"Знак 6.22 "Фотовидеофиксация" обозначает места возможного применения работающих в автоматическом режиме стационарных или передвижных специальных технических средств с функцией фото- и видеосъёмки для фиксации нарушений правил дорожного движения", – сказано в сообщении.

Новый знак под обозначением 6.22 сможет применяться самостоятельно, а не совместно с другими, как старый. Кроме того, новый знак отличается тем, что будет устанавливаться только на въезде в населённый пункт и действовать на всю его территорию.