На дорогах России появится новый знак

С 1 сентября 2021 года в России перестанет действовать знак "Фотовидеофиксация". Об этом сообщили в ГИБДД.
"Знак 6.22 "Фотовидеофиксация" обозначает места возможного применения работающих в автоматическом режиме стационарных или передвижных специальных технических средств с функцией фото- и видеосъёмки для фиксации нарушений правил дорожного движения", – сказано в сообщении.
Новый знак под обозначением 6.22 сможет применяться самостоятельно, а не совместно с другими, как старый. Кроме того, новый знак отличается тем, что будет устанавливаться только на въезде в населённый пункт и действовать на всю его территорию.
Комментарии
То есть решили с экономить на знаках поставили один на въезде и всё перед камерами ставить не будут?
есть камеры, рассылающие штрафы, где нет знаков. это нарушение, но кому это важно?
Получается по вашему, если есть камеры, нарушать нельзя, а если их нет - то можно?
Американец в Советском Союзе, его машина попадает в яму, подвеску выворачивает, сидит плачет. Наш подходит, что случилось? Тот ему, ну как же так, у нас в Америке если ямка на дороге выставляют маленький красный флажок, а тут? Наш почесал в затылке, слушай, ты когда границу пересекал, большой красный флаг видел? Да. Но так он у нас один и на всю страну
Получается по вашему, если есть камеры, нарушать нельзя, а если их нет - то можно?
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на ваш витиеватый вопрос можно ответить другим вопросом, если водителей штрафуют, то могут ли водители штрафовать установщиков камер?
если водителей штрафуют, то могут ли водители штрафовать установщиков камер?
Если установщики камер нарушат действующее законодательство, то компетентные органы вправе их оштрафовать.
2.08.2021 15:35
- гость -
Только компетентные органы этого делать не будут, т.к. есть "установка" о пополнении бюджета любыми способами!
Так если правила не нарушать, то и штрафов приходить не будет. А тогда и вопросов не будет и нытья, что знаки не стоят или камеры какие-то не такие. Придерживайся скоростного режима и пропускай пешеходов. Два правила - зато как много они значат!
Читайте внемательно: "устанавливаться только на въезде в населённый пункт и действовать на всю его территорию" , т.е. на весь населенный пункт
2.08.2021 16:23
- гость -
Так если правила не нарушать, то и штрафов приходить не будет.
А это по вашему нормально на трассе там где нет вообще никаких для этого предпосылок ставить знак 70 только за тем чтобы за ним установить камеру?!?!?!?!
А это по вашему нормально на трассе там где нет вообще никаких для этого предпосылок ставить знак 70 только за тем чтобы за ним установить камеру
Вы что, нас спрашиваете? Мы что, прокуратура?
2.08.2021 16:25
- гость -
эт где так?
2.08.2021 17:03
- гость -
эт где так?
В Ребриху например съездий.