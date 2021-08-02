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Новости

На дорогах России появится новый знак

, ИА "Амител"
Он заменит указатель "Фотовидеофиксация"
Фото: motor.ru

Фото: motor.ru

С 1 сентября 2021 года в России перестанет действовать знак "Фотовидеофиксация". Об этом сообщили в ГИБДД.

"Знак 6.22 "Фотовидеофиксация" обозначает места возможного применения работающих в автоматическом режиме стационарных или передвижных специальных технических средств с функцией фото- и видеосъёмки для фиксации нарушений правил дорожного движения", – сказано в сообщении.

Новый знак под обозначением 6.22 сможет применяться самостоятельно, а не совместно с другими, как старый. Кроме того, новый знак отличается тем, что будет устанавливаться только на въезде в населённый пункт и действовать на всю его территорию.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

2.08.2021 14:33
- гость -

То есть решили с экономить на знаках поставили один на въезде и всё перед камерами ставить не будут?

2.08.2021 14:39
гiсть

есть камеры, рассылающие штрафы, где нет знаков. это нарушение, но кому это важно?

2.08.2021 14:57
- гость -

Получается по вашему, если есть камеры, нарушать нельзя, а если их нет - то можно?

2.08.2021 15:07
- гость -

Американец в Советском Союзе, его машина попадает в яму, подвеску выворачивает, сидит плачет. Наш подходит, что случилось? Тот ему, ну как же так, у нас в Америке если ямка на дороге выставляют маленький красный флажок, а тут? Наш почесал в затылке, слушай, ты когда границу пересекал, большой красный флаг видел? Да. Но так он у нас один и на всю страну

2.08.2021 15:15
гiсть

Получается по вашему, если есть камеры, нарушать нельзя, а если их нет - то можно?
---
на ваш витиеватый вопрос можно ответить другим вопросом, если водителей штрафуют, то могут ли водители штрафовать установщиков камер?

2.08.2021 15:35
- гость -

если водителей штрафуют, то могут ли водители штрафовать установщиков камер?

Если установщики камер нарушат действующее законодательство, то компетентные органы вправе их оштрафовать.

2.08.2021 16:16
- гость -


2.08.2021 15:35
- гость -
Только компетентные органы этого делать не будут, т.к. есть "установка" о пополнении бюджета любыми способами!

2.08.2021 16:23
- гость -

Так если правила не нарушать, то и штрафов приходить не будет. А тогда и вопросов не будет и нытья, что знаки не стоят или камеры какие-то не такие. Придерживайся скоростного режима и пропускай пешеходов. Два правила - зато как много они значат!

2.08.2021 16:25
-гость-

Читайте внемательно: "устанавливаться только на въезде в населённый пункт и действовать на всю его территорию" , т.е. на весь населенный пункт

2.08.2021 16:25
- гость -

2.08.2021 16:23
- гость -
Так если правила не нарушать, то и штрафов приходить не будет.

А это по вашему нормально на трассе там где нет вообще никаких для этого предпосылок ставить знак 70 только за тем чтобы за ним установить камеру?!?!?!?!

2.08.2021 16:59
- гость -

А это по вашему нормально на трассе там где нет вообще никаких для этого предпосылок ставить знак 70 только за тем чтобы за ним установить камеру

Вы что, нас спрашиваете? Мы что, прокуратура?

2.08.2021 17:03
- гость -

2.08.2021 16:25
- гость -

эт где так?

2.08.2021 17:38
- гость -

2.08.2021 17:03
- гость -
эт где так?

В Ребриху например съездий.

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