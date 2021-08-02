Американский инфекционист заявил, что ситуация с коронавирусом будет ухудшаться

Главный инфекционист США Энтони Фаучи не считает, что страну ждут новые локдауны, но уверен в том, что ситуация с вирусом будет ухудшаться. Об этом сообщает РИА Новости.

"Я не считаю, что мы застанем новые локдауны. Я полагаю, что у нас достаточно [вакцинированных] людей в стране – хотя и недостаточно для подавления этой вспышки, чтобы не оказаться в положении, в котором мы были прошлой зимой. Однако ситуация будет ухудшаться", – сказал Фаучи.

Специалист подтвердил выводы Белого дома о том, что новых серьёзных ограничений в стране не потребуется, несмотря на распространение индийского штамма коронавируса.