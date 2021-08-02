В России за сутки выявили 23,5 тыс. случаев COVID-19

В России за прошедшие сутки число подтверждённых случаев коронавируса выросло на 23 508 – до 6 312 185. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Наибольший прирост заразившихся наблюдается в Москве (+3330 человек за сутки), Санкт-Петербурге (+1914) и Московской области (+1596). В Алтайском крае выявили ещё 274 случая ковида.

Выздоровели за весь период 5 640 783 человека, в том числе 14 893 – за последние сутки.

Скончались ещё 785 пациентов с COVID-19. Всего в стране зарегистрировали 160 137 летальных случаев.