В России увеличили срок получения бесплатных лекарств для людей с заболеваниями сердца

Правительство России увеличило срок получения бесплатных лекарств для людей с болезнями сердца до двух лет. Об этом сообщает ТАСС.

"Правительство увеличивает срок, в течение которого больные с сердечно-сосудистыми заболеваниями смогут получать лекарства бесплатно, с одного года до двух лет. Это имеет особое значение для людей, которые перенесли инфаркт или инсульт, а также для тех, у кого иные серьёзные сердечно-сосудистые заболевания. Лечение медикаментами снижает риск повторных и других обострений", – заявил Михаил Мишустин.

Он добавил, что подобную помощь от государства россияне смогут получать до 1 января 2022 года.