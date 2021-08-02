12-летний мальчик в Алтайском крае ушёл с друзьями на реку и утонул

Следователи проводят проверку по факту утопления 12-летнего мальчика в реке Чумыш. Инцидент произошёл в селе Новотроицк Тальменского района.

По информации следователей, трое детей пришли на реку без взрослых и решили искупаться. В один момент мальчик "оступился и скрылся под водой". Спасти ребёнка не успели.

"Следственные органы СК России по Алтайскому краю обращают внимание жителей региона на то, что оставлять детей одних ни в коем случае нельзя, особенно вблизи воды. Помните – жизнь детей зависит от степени надлежащего присмотра за ними взрослых", – сказано в сообщении СК.