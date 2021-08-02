В правительстве исключили возможность опустения полок в российских магазинах

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров оценил возможность опустения полок в российских магазинах. Об этом сообщает РБК.

"Я думаю, что мы не должны доводить до ситуации, чтобы были пустые полки. Понятно, что это с неким сарказмом сказано, потому что никто не допустит такого, да и предпосылок для этого на сегодняшний день нет", – сказал Мантуров.

Министр отметил, что власти найдут компромисс с производителями и ретейлерами, для того чтобы закон об ответственности производителей за утилизацию товаров не повлиял на их работу.

Также он заметил, что властям стоит проводить консультации с бизнесом, чтобы избежать беспокойства по поводу нехватки товаров.