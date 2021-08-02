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В России предрекли дефицит велосипедов и их подорожание

, ИА "Амител"
Из-за пандемии очередь на производство выросла с 3 месяцев до 15
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Пандемия коронавируса и нарушение производственно-логистических цепочек привели к появлению дефицита велосипедов в России. В ближайшее время стоимость на них может вырасти на 15-30% по сравнению с 2019 годом, а приобрести их можно будет лишь по предзаказу.

Как рассказали дистрибьюторы велосипедов Electra в России Михаил Скигин и Раймонд Меднис в интервью ТАСС, очередь на производство выросла с 3 месяцев до 15. Кроме того, российский рынок не является самым приоритетным для поставщиков. Самые дешёвые модели велосипедов уже подорожали вдвое, а эксперты ожидают дальнейшего роста стоимости на 15-30% во всех ценовых категориях.

Причиной стала остановка производства комплектующих для велосипедов вместе с ростом цен на логистические услуги – более чем в шесть раз. При этом срок доставки вырос с трёх недель до трёх-четырех месяцев из-за блокировки Суэцкого канала и закрытия азиатских портов.

Из-за пандемии спрос на велотранспорт продолжает расти, ведь люди всё больше проявляют внимание к этому виду спорта из-за его "уединённости". Причём дефицит заставляет людей делать предзаказы и длительное время ждать, пока велосипед изготовят и привезут.

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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