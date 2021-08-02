Заслуженный артист РФ Анатолий Рудаков скончался от коронавируса

Советский и российский актёр Анатолий Рудаков умер в возрасте 71 года. Об этом сообщила экс-сотрудница кинокомпании "Ленфильм" Ирина Тарасова.

"Боже мой, неделю назад делала поздравительный пост… Поздравляла Толика с днём рождения! А он уже лежал с ковидом… Не справился", – написала Тарасова на своей странице в Instagram.

Напомним, что Анатолий Рудаков родился в 1950 году в Белоруссии. В 1975 году окончил ЛГИТМИК и стал актёром киностудии "Ленфильм". Еще во время учёбы начал сниматься в кино.

Известен по фильмам "Сержант милиции", "Молодая жена", "Шерлок Холмс", "Агент национальной безопасности" и других. Всего за время своей карьеры Рудаков успел сняться более чем в 110 фильмах.