Соседи рассказали о мужчине из Бийска, удерживавшем два дня школьницу

Один из соседей мужчины, который два дня удерживал 12-летнюю девочку в подвале своего дома под Бийском в Алтайском крае, рассказал, что злоумышленник "со странностями".
По его словам, в прошлом двоюродный брат подозреваемого был участником подобного инцидента.
"Он со странностями. Скорее всего, в психушку попадёт. Инцидент был такой. У него брат двоюродный, <...> была попытка изнасилования. Тоже вроде со странностями", – сказал мужчина в беседе с РЕН ТВ в понедельник, 2 августа.
Он уточнил, что девочку видел часто, она любила кататься на велосипеде. Однако, по его словам, в какой-то момент школьница потерялась.
Вместе с тем местный житель рассказал, что ребёнка все знали.
Напомним, о местонахождении несовершеннолетней бийчанки ничего не было известно с 31 июля. В тот день она выехала на велосипеде по лесной дороге из села Малоенисейского в посёлок Семеновод, но до пункта назначения не добралась.
В её поисках участвовали свыше сотни сотрудников силовых структур и примерно столько же добровольцев. 1 августа они нашли велосипед и вещи пропавшей, которые были на берегу реки Бии в полутора километрах от двухколёсного транспортного средства.
Утром 2 августа на странице поискового отряда "Лиза Алерт" появилось сообщение, что школьницу нашли живой. Однако никакие подробности обнаружения не уточнялись.
Комментарии
сегодня ехал по дамбе г.бийск. меня обогн.нет отставить но похож не утверждаю
но что интересно.он ехал медленно. в зади бежала черная дворняжка. ав нем в мужчине играл современный рэп. дальше меня обогнали два пацана он ехал с ними. нену э то бред. не верю..пацаны были потом на пляже возле моста. замной ехал один из дедушек ...... вобщем похож.. ежли что звоните палицейские. и еще просьба. установите камеры на дамбе в бийске
У нас все странные.