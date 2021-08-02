Соседи рассказали о мужчине из Бийска, удерживавшем два дня школьницу

Один из соседей мужчины, который два дня удерживал 12-летнюю девочку в подвале своего дома под Бийском в Алтайском крае, рассказал, что злоумышленник "со странностями".

По его словам, в прошлом двоюродный брат подозреваемого был участником подобного инцидента.

"Он со странностями. Скорее всего, в психушку попадёт. Инцидент был такой. У него брат двоюродный, <...> была попытка изнасилования. Тоже вроде со странностями", – сказал мужчина в беседе с РЕН ТВ в понедельник, 2 августа.

Он уточнил, что девочку видел часто, она любила кататься на велосипеде. Однако, по его словам, в какой-то момент школьница потерялась.

Вместе с тем местный житель рассказал, что ребёнка все знали.

Напомним, о местонахождении несовершеннолетней бийчанки ничего не было известно с 31 июля. В тот день она выехала на велосипеде по лесной дороге из села Малоенисейского в посёлок Семеновод, но до пункта назначения не добралась.

В её поисках участвовали свыше сотни сотрудников силовых структур и примерно столько же добровольцев. 1 августа они нашли велосипед и вещи пропавшей, которые были на берегу реки Бии в полутора километрах от двухколёсного транспортного средства.

Утром 2 августа на странице поискового отряда "Лиза Алерт" появилось сообщение, что школьницу нашли живой. Однако никакие подробности обнаружения не уточнялись.