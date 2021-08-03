За час в Томске выпала месячная норма осадков

Вечером 2 августа серьёзная непогода обрушилась не только на Алтайский край, но и на Томскую область. В Томске за час и 18 минут выпала месячная норма осадков.

"Норма за месяц – 69 миллиметров, а выпало за час и 18 минут – 53 миллиметра. Вызваны осадки были очень сильно прогревшимся воздухом, а также относительно высокой влажностью. За счёт этих двух компонентов образовалось кучево-дождевое облако. Облачность была не ниже 12 километров, то есть очень высокой", – рассказали синоптики порталу vtomske.ru.

Городские коммунальщики получили восемь сообщений о падении деревьев, четыре – о подтоплении подвалов, а также несколько сигналов о протечке в крышах с последующими перебоями электроэнергии.