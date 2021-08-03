Россиянам рассказали, что нельзя обсуждать рядом с телефоном

Нередко пользователям смартфонов социальные сети и поисковые системы предлагают рекламу тех продуктов, о которых они недавно говорили. Управляющий партнёр коммуникационного агентства B&C Марк Шерман призвал не обсуждать конфиденциальную информацию, когда рядом лежит смартфон.

"Нет никаких доказательств, что ваш телефон прослушивает ваши разговоры круглосуточно… Тем не менее около телефона не рекомендуется обсуждать конфиденциальную информацию", – сказал специалист в беседе с агентством "Прайм".

Шерман посоветовал не делиться по телефону финансовыми подробностями своей жизни, в том числе не обсуждать и счета. В противном случае эти сведения могут похитить мошенники и в дальнейшем украсть деньги с банковского счёта пользователя.