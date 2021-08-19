Скоро в школу: сеть салонов оптики "Спектр" дарит скидку 30% на оправы

К новому учебному году сеть салонов оптики "Спектр" запустила акцию. С 1 августа по 30 сентября 2021 года всем детям, школьникам, студентам и преподавателям – скидка 30% на оправы при заказе очков. Кроме того, "Спектр" дарит скидку до 30% на аппаратное лечение зрения при единовременной оплате всего курса.
Ассортимент оправ и очковых линз в салонах оптики "Спектр" постоянно расширяется и обновляется. Врачи-офтальмологи и оптики-консультанты помогут подобрать оправы, которые соответствуют вашим параметрам зрения, стилю жизни и бюджету, и при этом будут обеспечивать необходимую коррекцию.
Приходите в ближайший салон оптики "Спектр", записывайтесь к врачу-офтальмологу на проверку зрения по телефону 600-048 и выбирайте очки для комфортного зрения, которые помогут вам в успешной учёбе. Подробности акции "Скоро в школу" уточняйте у консультантов.
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