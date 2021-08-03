Активисты просят власти Барнаула скорректировать планы обустройства тротуаров

Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) просят администрацию Барнаула скорректировать планы благоустройства тротуаров на улицах Геодезической (район Солнечной Поляны), Лазоревой (пос. Лесной) и Тихонова (Гора). До этого в организацию с жалобами обратились жители этих улиц, рассказали на странице организации в соцсети "ВКонтакте".

Так, на улице Геодезической жильцы оказались против строительства тротуара, так как он "нарушит сделанное их собственными силами ​благоустройство". На улице Лазоревой большинство поддерживают строительство пешеходной дорожки, но часть собственников опасаются возможного подтопления. В третьем же случае жители просят обустроить тротуар и освещение по улице Тихонова до краевого реабилитационного центра для детей с ОВЗ "Журавлики".

В связи с этим общественники направили обращения в комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула с просьбой взять эти проблемы на особый ​контроль. Они призывают власти оценить риски возможного подтопления домов после обустройства тротуара на Лазоревой и принять меры по их нивелированию. По поводу тротуара на Геодезической общественники просят рассмотреть перспективы его обустройства на противоположенной стороне проезжей части.

В случае отказа от строительства этого тротуара сэкономленные деньги можно было бы направить на решение проблемы на улице Тихонова, подчёркивают в ОНФ. Однако, как считают общественники, это не самый лучший и безопасный для дорожного движения вариант.