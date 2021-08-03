Активисты просят власти Барнаула скорректировать планы обустройства тротуаров

Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) просят администрацию Барнаула скорректировать планы благоустройства тротуаров на улицах Геодезической (район Солнечной Поляны), Лазоревой (пос. Лесной) и Тихонова (Гора). До этого в организацию с жалобами обратились жители этих улиц, рассказали на странице организации в соцсети "ВКонтакте".
Так, на улице Геодезической жильцы оказались против строительства тротуара, так как он "нарушит сделанное их собственными силами благоустройство". На улице Лазоревой большинство поддерживают строительство пешеходной дорожки, но часть собственников опасаются возможного подтопления. В третьем же случае жители просят обустроить тротуар и освещение по улице Тихонова до краевого реабилитационного центра для детей с ОВЗ "Журавлики".
В связи с этим общественники направили обращения в комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула с просьбой взять эти проблемы на особый контроль. Они призывают власти оценить риски возможного подтопления домов после обустройства тротуара на Лазоревой и принять меры по их нивелированию. По поводу тротуара на Геодезической общественники просят рассмотреть перспективы его обустройства на противоположенной стороне проезжей части.
В случае отказа от строительства этого тротуара сэкономленные деньги можно было бы направить на решение проблемы на улице Тихонова, подчёркивают в ОНФ. Однако, как считают общественники, это не самый лучший и безопасный для дорожного движения вариант.
Комментарии
Амик, почему вы не написали, что жители Барнаула неоднократно просили и просят сделать тротуар по Ядринцева от Папанинцев до Димитрова???
+
3.08.2021 14:06
Ядринчане
потому что вы только скулите и ноете. сами то что сделали? запиливайте сюда ваши обращения в администрации района/города и какие вам ответы приходили.
Странное дело, где - то навязывают людям тротуар, а где-то не могут добиться, ядринчане все не успокоятся. Там тротуара то надо 250 метров, даже на такое денег нет, куда наши налоги идут? Ясно, что не на тротуары.
Гость 14:15, дверь мне запили
Там тротуар чтоб сделать надо дома снести и столбы оперенести
От Семенова до Энтузиастов по Попова часть плитки, а 200 метров так и осталась глина.
3.08.2021 14:21
- гость -
Гость 14:22, это хорошее предложение, снести эти избы с красной линии
По некрасова от димитрова вниз тротуара нет, а машин гора солдатики ставят, осоьенно зимой не чищено, итак для машин одна колея, так ведь и людям где то проходить надо
"Ядринчане" уже задрали. Ноют и ноют, ноют и ноют.
Не будет у вас там никаких тротуаров)))
По тротуарам ходят все жители и гости нашего города, поэтому правильно говорить, что тротуара не будет не "у вас", а "у нас".
Если им не нужны тротуары, то зачем навязывать? Некуда деньги тратить? Жители против, ну и все, разговор закрыт. Не навязывайте людям комфортную жизнь, а то по выкнут ещё.
Буржуи бесятся, от тротуаров отказываются, зачем им они, они все на джипах, а люди страдают, ходить негде по Ядринцева. Вот так и живём.
На Ядринцева когда сделаете тротуары? Строите жилье, а ходить негде! Скоро школа, ни переходов, ни тротуаров!
Да и освещение на пешеходных переходах на Ядринцева надо делать. Детей в садик ведут, дети в школу идут.
Я не пойму, мы же не космос осваиваем, а всего лишь тротуары и освещение просим, чтобы комфортно и безопасно было. Денег на это разве так много надо? Видимо нет дела и интереса до Ядринцева, вот и все. Поэтому люди и уезжают в Питер.
Это новый вид благоустройства, называется принудительное благоустройство, а на Ядринцева старый и известный вид благоустройства невидимое благоустройство
3.08.2021 15:14
????? ???????? (?????????)_odnoklassniki, в нашем полку прибыло. Быть тротуарам и освещению на Ядринцева!
Надо делать тротуары вдоль Павловского тракта, а то проселочные дороги какие-то. И велодорожки отдельно от них.