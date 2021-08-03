Валерий Карпин отказался от работы в "Ростове" в пользу сборной России

Новый наставник сборной России по футболу Валерий Карпин отказался от работы в "Ростове". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Хватило одной недели, чтобы понять: я взял на себя серьёзную ответственность, тяжёлую ношу. Если не могу посвятить команде все свои силы, мысли, время – это риск нанести вред", – прокомментировал своё решение специалист.

О назначении Карпина стало известно 24 июля. Изначально предполагалось, что он будет совмещать работу в сборной и "Ростове", что вызывало опасения у футбольных экспертов. Карпин подписал контракт до конца 2021 года с возможностью продления.

В кратчайшие сроки ему предстоит подготовить команду к матчам отборочного цикла к ЧМ-2022 в Катаре. Следующим соперником россиян станет сборная Хорватии. Встреча состоится 1 сентября.

Карпин заменил на посту Станислава Черчесова, который покинул сборную после неудачного выступления национальной команды на чемпионате Европы. Напомним, что сборная России не смогла выйти из группы, одержав только одну победу из трёх матчей.