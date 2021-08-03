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В РЖД запустили продажу льготных билетов для семей с детьми

, ИА "Амител"
Программа будет работать до конца 2021 года
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Пресс-служба компании РЖД объявила о начале продаж льготных билетов в купе для семей с детьми. Это даст россиянам возможность чаще путешествовать на поездах.

"В среднем снижение стоимости проезда в купейном вагоне составит до 40% (точный расчёт зависит от категории поезда и сроков приобретения билета и производится в кассах АО "ФПК" при приобретении проездного документа). При этом скидка не распространяется на комплекс сервисных услуг и не суммируется с другими льготами (например, при оформлении проездных документов льготным категориям граждан, а также при оформлении по воинским и транспортным требованиям, ФСС, ПФР, УСЗН)", – сказано в сообщении пресс-службы компании.

Обязательным условием для покупки льготных билетов является совместная поездка родителя или опекуна с ребёнком. Воспользоваться возможностью можно как для личной поездки, так и для путешествия в составе группы.

Подробно о том, кто может приобрести льготные билеты, а также куда можно поехать со скидкой, читайте в нашем материале

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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