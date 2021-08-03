Россияне назвали лучшее время для ухода на пенсию

42% россиян собираются работать, пока позволит здоровье. Об этом пишет РБК со ссылкой на результаты опроса сервисов hh.ru и "Деньги Вперёд", проведённого среди 2261 работающего жителя страны.
Ещё 30% опрошенных заявили, что собираются уходить на отдых, когда достигнут пенсионного возраста. 19% ответили, что не будут ждать пенсии и бросят работу раньше. И только 6% намерены трудиться до 70-75 лет.
56% участников исследования рассказали, что не копят себе на пенсию. Остальные делают сбережения по-разному.
Так, у 17% для этого есть накопительный счёт или депозит, 14% инвестируют в ценные бумаги, 13% – в недвижимость, 10% пользуются негосударственными пенсионными фондами, 9% копят валюту, 1% используют полисы страхования жизни.
Также, по данным аналитиков, на пенсии 26% граждан ожидают сокращения доходов и расходов, 20% хотят жить на доход от пассивных инвестиций и путешествовать, 17% – жить на деньги от сдачи недвижимости, а 3% намерены быть на содержании у детей.
Ранее сообщалось, что более трети (37%) россиян не имеют финансовой подушки безопасности. О наличии каких-либо накоплений рассказали свыше 63% опрошенных. При этом каждый четвёртый переводит на чёрный день до 10% своего дохода, каждый пятый – от 10% до 50%, и только 5% россиян – более половины дохода.
Комментарии
Лучшее время ухода на пенсию - пятница вторая половина дня
Мне одной интересно от куда они берут эти цифры, или они с покойниками общаются которые не дожили до пенсии
поччму люди, всю жизнь работавшие и платившие налоги, знающие, что социально государство забирает у них деньги на ИХ пенсию, должны себе откладывать еще куда-то???
40-45 лет оптимальное время для выхода. Чтобы хоть чуть-чуть прочувствовать, а что же это за жизнь вокруг. А так с этими вирусами может получиться, что через лет 10 и некому будет идти на пенсию в 65. Какие интересно тогда будут причины, не увиливать размер пенсии
Уже до 50% достигших пенсионного возраста не получают пенсию, поскольку не набирают нужного количества баллов даже на минимальную нищенскую пенсию в 8 тыс.
Сейчас, чтобы год вошёл в стаж для начисления минимальной пенсии, надо получать 25 тыс.
И каждый год требования по стажу и баллам только растут при сокращении рынка труда, особенно для шестидесятилетних.
Геноцид голодомором на марше!
3.08.2021 17:31
- гость -
ну чо ты гонишь то?
Лучшее время ухода на пенсию было до 2019 г, а потом его увеличили.
За проголосовали 326 депутатов (72,5%), против — 59 (13,1%). Не голосовали 64 депутата (14,2%), а один воздержался.
От фракции «Единая Россия» за законопроект проголосовали 324 депутата. Воздержался депутат Заур Аскендеров, 15 депутатов не голосовали.
Накопил миллиард и сразу на пенсию, в любом возрасте. Лучше в самом расцвете сил - в 4 классе само то и миллиард папа с мамой подарили.
детям нельзя много денег давать-не выполнят своих земных задач-не пройдут своих уроков и накажут родителей высшие силы.
Были б наши пенсии на нормальном уровне, разве стоял бы вопрос о работе?