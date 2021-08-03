Россияне назвали лучшее время для ухода на пенсию

42% россиян собираются работать, пока позволит здоровье. Об этом пишет РБК со ссылкой на результаты опроса сервисов hh.ru и "Деньги Вперёд", проведённого среди 2261 работающего жителя страны.

Ещё 30% опрошенных заявили, что собираются уходить на отдых, когда достигнут пенсионного возраста. 19% ответили, что не будут ждать пенсии и бросят работу раньше. И только 6% намерены трудиться до 70-75 лет.

56% участников исследования рассказали, что не копят себе на пенсию. Остальные делают сбережения по-разному.

Так, у 17% для этого есть накопительный счёт или депозит, 14% инвестируют в ценные бумаги, 13% – в недвижимость, 10% пользуются негосударственными пенсионными фондами, 9% копят валюту, 1% используют полисы страхования жизни.

Также, по данным аналитиков, на пенсии 26% граждан ожидают сокращения доходов и расходов, 20% хотят жить на доход от пассивных инвестиций и путешествовать, 17% – жить на деньги от сдачи недвижимости, а 3% намерены быть на содержании у детей.

Ранее сообщалось, что более трети (37%) россиян не имеют финансовой подушки безопасности. О наличии каких-либо накоплений рассказали свыше 63% опрошенных. При этом каждый четвёртый переводит на чёрный день до 10% своего дохода, каждый пятый – от 10% до 50%, и только 5% россиян – более половины дохода.